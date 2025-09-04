لم يكن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم كميلاد أحدنا ولم تكن ولادته إيذانا بميلاد طفل فقط، بل كان ميلاد الرسول هو مولد أمه وموت أخرى وانتقال من مرحلة إلى أخرى، وسبق كل ذلك إرهاصات وبشائر عرفها من عرفها وأنكرها من أنكرها.

وفي هذا الإطار، نستعرض معكم إرهاصات وبشائر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم إذ سبق ميلاد الرسول صلوات الله وسلامه عليه أحداث وإرهاصات سُجِّلت في السيرة النبوية، ومنها:

إرهاصات وبشائر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم

منع استراق السمع من الجن

ظهرت تغيرات في الكون وكأن الكون كله بأكمله يتهيأ لاستقبال هذا المولود الجديد من ذلك ما نجده في سورة الجن ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا﴾

مع قرب مبعث رسول الله صعد الجن فوجدوا أن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا ليس فيها موضع إلا وفيه ملائكة ساجدة لله تحرس هذا الموقع، وأول ما يحاول الجني أن يقترب من هؤلاء الملائكة حرس الحدود يرموا بها هؤلاء الجن فعندما يحاولون استراق السمع من السماء يظل الشهاب يرصد هذا الجني حتى يحرقه فلا تصل معلومة من السماء إلى الأرض ما عدا طريق الوحي هذا ما حصل وقد كان الجن قبل ذلك يستطيعون أن يجوبوا أجواء الفضاء ويقعدون في السماء ويستمعون أحيانا إلى ما تقوله الملائكة ويعرفون أحيانا بعض أخبار الأرض فينزلون إلى الأرض بما سمعوا إلى أتباعهم من الكهان والسحرة والسحرة والكهان ويتناقلونها بين الناس فيقول الناس عندما يقع أو يحدث ما قال الجني صدق الكاهن واستمر الأمر إلى يوم مولده ومن ثم منع استراق السمع من الجن.

إعادة حفر بئر زمزم

من البشارات العظيمة على قدومه الميمون ﷺ. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل ماء زمزم، ومنها: “إنها طعامُ طعمٍ، وشفاء سُقمٍ”.

يُروى أن عبد المطلب قال: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آتٍ فقال لي: احفر طيبة، قلتُ: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عني؛ قال: فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي، فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر بَرَّة، قال: قلتُ وما بَرَّة؟ قال: ثم ذهب عني؛ فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي، فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر المضمونة، قال: قلت وما المضمونة؟ قال: ثم ذهب؛ فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي، فنمت فيه فجاءني فقال: احفر زمزم؛ قال: قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدًا ولا تُذم، تسقي الحجيج الأعظم، وهي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل.

فلما عرف عبد المطلب موضعها قام ومعه ابنه الحارث فحفر فيها، فلما بدت له حافة البئر كبَّر، فعرفتْ قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه، وقالوا له إن لنا فيها حقا، وطلبوا أن يتحاكموا إلى كاهنة بني سعد بن هذيم؛ ونفد ماء عبد المطلب وأصحابه وهم في الطريق فعطشوا، وقد أوشكوا على الهلاك، ثم تفجرت المياه من تحت راحلة عبد المطلب فكبَّر، وكبَّر أصحابه، ثم دعا قبائل قريش وقال لهم هلم إلى الماء فقد سقانا الله، فقالوا له: قد والله قضى لك علينا، والله ما نخاصمك في زمزم أبدًا، وإن الذي سقاك هذا الماء هو الذي سقاك زمزم، فرجعوا ورجع معهم، ولم يصلوا إلى الكاهنة، وخلوا بينه وبين زمزم.

حادثة عام الفيل

هذه الحادثة مشهورة وثابتة بالكتاب والسنة، والتي حاول فيها أبرهة الأشرم غزو مكة وهدم الكعبة، وقد ذكر سبحانه هذه الحادثة في كتابه الكريم، فقال: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ * وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ * تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ} (الفيل:1-5)، قال الماوردي: "آيات الملك باهرة، وشواهد النبوة ظاهرة، تشهد مباديها بالعواقب، فلا يلتبس فيها كذب بصدق، ولا منتحل بحق, وبحسب قوتها وانتشارها يكون بشائرها وإنذارها، ولما دنا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاطرت آيات نبوته، وظهرت آيات بركته، فكان من أعظمها شأنًا وأشهرها عيانًا وبيانًا أصحاب الفيل".

نور يخرج من حَمْلِ أمِّه به

عن لقمان بن عامر قال سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَة يقول: (قُلْتُ يَا نَبِيَّ الله ما كان أَوَّلُ بَدْءِ أَمْرِك؟ قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأتْ أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام) رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني. قال ابن كثير: "قوله: (ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام) قيل: كان منامًا رأته حين حملت به، وقَصَّته على قومها، فشاع فيهم، واشتهر بينهم، وكان ذلك توطئة".

ظهور نجم أحمد في السماء

نجم أحمد هو نجم لامع في السماء، له خصائص تختلف عن غيره من النجوم، وقد عرف به اليهود أن أحمد خاتم الأنبياء قد وُلِدَ، روى ابن إسحاق عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: "والله، إني لغلام يفعةٌ (شبَّ ولم يبلغ)، ابن سبع سنين أو ثمان، أعقل كلَّ ما سمعت، إذ سمعت يهوديًّا يصرخ بأعلى صوته على أطمةً (حصن) بيثرب: يا معشر يهود! حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك ما لك؟، قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي وُلِدَ به" رواه البيهقي وصححه الألباني. وروى أبو نعيم وحسنه الألباني عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال زيد بن عمرو بن نفيل، قال لي حَبْرٌ من أحبار الشام: "قد خرج في بلدك نبي، أو هو خارج، قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه".

هل سقوط إيوان كسرى حقيقة؟

قال الشيخ الألباني في كتابه "صحيح السيرة النبوية": "قد وردت بعض الروايات الواهية بلا إسناد تخص أحداثًا وقعت عند ميلاده صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت منها شيء، منها ارتجاس إيوان كسرى، وسقوط أربع عشرة شرفة من شرفاته، وخمود النيران التي كان يعبدها المجوس، وانهدام الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت، وغير ذلك من الدلالات التي ليس فيها شيء ثابت".

وقال صفي الرحمن في كتابه الرحيق المختوم: "رُوِيَ أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد، فسقطت أربع عشرة شرفة من إيوان كسرى، وخمدت النار التي يعبدها المجوس، وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت، روى ذلك الطبري والبيهقي وغيرهما، وليس له إسناد ثابت، ولم يشهد له تاريخ تلك الأمم مع قوة دواعي التسجيل".



مولده صلى الله عليه وسلم

ومن المعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم وُلِدَ في يوم الاثنين من ربيع الأول، فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن صوم يوم الاثنين، فقال: (فيه وُلدتُ، وفيه أُنزِلَ عليَّ) رواه مسلم، ولا خلاف في كون مولده صلّى الله عليه وسلّم يوم الاثنين بمكة المكرّمة عام الفيل، فعن قيس بن مخرمة رضي الله عنه قال: (وُلِدْتُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل) رواه البيهقي، وأكثر أهل السِيَّر على أنه صلوات الله وسلامه عليه وُلِدَ يوم الثاني عشر من ربيع الأول بعد حادثة الفيل بخمسين يومًا، قال ابن عبد البَرِّ: "وُلِدَ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ قُدومِ الفِيلِ بشهر، وقيل بِأَرْبَعِين يَوْمًا، وقيل بِخَمْسِين يومًا".



