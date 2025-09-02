استدعاء لاعب إلى منتخب إنجلترا غائب منذ 7 سنوات

قرر توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، لاعب وسط نادي ميلان روبن لوفتوس تشيك للانضمام إلى قائمة المنتخب خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، لتعويض غياب آدم وارتون، لاعب كريستال بالاس، بسبب الإصابة.

عودة لوفتوس تشيك لمنتخب إنجلترا

وأفادت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية أن وارتون تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الضامة خلال فوز فريقه 3-0 على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد، ما أجبره على الخروج في الشوط الثاني من المباراة على ملعب فيلا بارك.

وأشار أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس، إلى أن وارتون سيغيب على الأرجح عن التزامات المنتخب، في انتظار تأكيد رسمي من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

أرقام لوفتوس تشيك مع إنجلترا

ويبلغ لوفتوس تشيك، البالغ من العمر 29 عامًا، خبرة 10 مباريات دولية مع إنجلترا، كانت آخرها في نوفمبر 2018 كبديل أمام الولايات المتحدة. كما تم استدعاؤه في مارس 2019، لكنه انسحب حينها من القائمة.

وكان لوفتوس تشيك قد عمل سابقًا مع توخيل في تشيلسي، قبل أن ينتقل إلى ميلان في صيف 2023 بعقد مدته 4 سنوات بعد مغادرة توخيل لستامفورد بريدج.

ومنذ انضمامه إلى ميلان، شارك لوفتوس تشيك في 70 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا، وكان أساسيًا في مباراتي الفريق الافتتاحيتين بالدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث سجل هدفًا في الفوز على ليتشي يوم الجمعة الماضي.

ويتطلع منتخب إنجلترا، بقيادة توخيل، إلى مواجهة أندورا على ملعب ويمبلي يوم 6 سبتمبر، قبل السفر لملاقاة صربيا يوم 9 سبتمبر، ضمن تصفيات كأس العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.