"يونيك" يكرم محمد يوسف مدير مشروع دوائر الإبداع

كرم اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية "يونيك"، محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ومدير مشروع دوائر الإبداع، تقديرًا لجهوده البارزة في إنجاح البرنامج، ودوره في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية كأحد روافد التنمية المستدامة في مصر.

ختام فعاليات دوائر الإبداع 4

وجاء التكريم خلال حفل ختام فعاليات النسخة الرابعة من دوائر الإبداع، الذى نظمه المجلس الأعلى للثقافة بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وهو البرنامج الذى تم تنفيذه بمحافظتي أسيوط وسوهاج، وشارك فيها 49 مديرًا للثقافة والفنون من القطاعين الحكومي والمدني، تمكنوا من تطوير مشروعات ثقافية وإبداعية جديدة، انتهت باختيار خمسة مشروعات فائزة بالمنحة.

وأكد ممثلو "يونيك" أن تكريم محمد يوسف، يأتي تقديرًا لدوره في تعزيز الشراكة بين وزارة الثقافة والاتحاد الأوروبي، وحرصه على إرساء أسس مهنية لإعداد جيل جديد من مديري الفنون والثقافة القادرين على تحويل أفكارهم إلى مشروعات مستدامة تخدم المجتمعات المحلية.

وقال محمد يوسف: إن دوائر الإبداع ليست مجرد برنامج تدريبي، بل مسار مستمر للعمل المشترك، يسعى إلى تحقيق العدالة الثقافية، والتشبيك بين المبدعين، وبناء كوادر قادرة على قيادة التنمية الثقافية في مختلف أنحاء مصر.

الصناعات الإبداعية وتعزيز الهوية

وأكد مدير مشروع دوائر الإبداع، أن الصناعات الإبداعية لم تعد ترفًا أو نشاطًا ثانويًا، بل أصبحت اليوم أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم، لما لها من دور في خلق فرص عمل، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الهوية الثقافية.

وأضاف أن هذه الصناعات تمثل في مصر ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تضع دعم الصناعات الثقافية كأحد أهدافها الاستراتيجية.

وأوضح "يوسف" أن برنامج دوائر الإبداع جاء انطلاقًا من هذا التوجه ليكون مساحة عملية لإعداد مديري الفنون والثقافة بمختلف أنحاء الجمهورية، وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات مستدامة تخدم مجتمعاتهم المحلية.

فوز 5 مشروعات بدوائر الإبداع 5

وتابع أن إعلان منحة دوائر الإبداع 4 شهد تقدم 11 مشروعًا، لافتًا إلى أن عددًا أكبر من هذه المشروعات جاء بشكل جماعي، وهو ما يعكس نجاح البرنامج في تحقيق هدف إضافي يتمثل في التشبيك بين المعنيين بالثقافة والفنون من القطاعين الحكومي والمدني، وأسفرت الدورة عن اختيار خمسة مشروعات فائزة بالمنحة، اثنان من أسيوط وثلاثة من سوهاج، تمثل نماذج متميزة لكيفية توظيف الثقافة كقوة للتنمية والتغيير المجتمعي.

واختتم يوسف كلمته بالتأكيد على أن "دوائر الإبداع 4" ليست مجرد دورة تدريبية انتهت، بل مسار مستمر للعمل المشترك، معربًا عن أمله في أن تتجسد ثماره في مزيد من المشروعات، وشراكات أوسع، ونجاحات متجددة لمديري الفنون في مختلف أنحاء مصر.

وأشار إلى التطلع للاحتفاء قريبًا بالنسخة الخامسة من المشروع، معبرا عن امتنانه الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، على دعمه الكبير وتيسيره الذي كان له أثر واضح في نجاح الدورة.

كما توجه بالشكر لشركاء المشروع في الاتحاد الأوروبي واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية "يونيك"، وفي مقدمتهم السفيرة أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، والبروفسير ميغيل جراخالس مدير البرامج الثقافية بالمعهد الثقافي الإسباني، ورامي دسوقي المدير المالي والإداري لليونيك، وإيزابيلا مديرة المشروع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.