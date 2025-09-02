الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن الأب أو الأم لهما الحق في منح البنات أو الأولاد ممتلكات أو أموال في حياتهم، من خلال الهبة، بما يحقق العدل والمساواة ويؤكد حقوقهن الشرعية.

أسامة قابيل: الهبة في الحياة من الحقوق الشرعية المسموح بها

وأضاف الدكتور أسامة قابيل، خلال تصريحات له، أن الهبة في الحياة من الحقوق الشرعية المسموح بها، كما يمكن أيضًا كتابة وصية للممتلكات بعد الوفاة لضمان وصول الحقوق إلى البنات بطريقة منظمة وواضحة، دون الإخلال بحصص الورثة الشرعية الآخرين.

وأشار الدكتور قابيل إلى إذا قام الأب بكتابة ممتلكاته لبناته حفاظًا عليهن وخوفًا عليهن فلا مانع من ذلك شرعًا إذا لم تنطوِ نيته على حرمان باقي الورثة من ميراثه.

وأوضح الدكتور قابيل أن هذا الحق يشمل الحالات التي لا يوجد فيها أولاد ذكور، مؤكدًا أن ما فعله الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ( رحمه الله ) مع ابنته من منح ممتلكات أو أموال لها في حياته، لا يخالف أحكام الشرع الإسلامي، ويعد مثالًا على ممارسة الوالدين لحقهما المشروع في العناية بحقوق البنات سواء في الحياة أو بعد الوفاة.

وأشار الدكتور قابيل إلى أن باقي الورثة عليهم احترام قبول ما فعله الأب في حياته من التصرف في أمواله، طالما تم ذلك وفق الشريعة وضمن حقوق الورثة الآخرين، لأن الأموال التي يتصرف فيها الأب في حياته هي ملك له، والشرع أعطاه الحق في الهبة لمن يشاء، سواء من البنات أو غيرهن.

أسامة قابيل: الشرع يتيح للوالدين طرقًا شرعية لضمان حقوق البنات 

وأكد على أن الشرع يحث على التوازن بين حقوق الورثة، ويتيح للوالدين طرقًا شرعية لضمان حقوق البنات بما يحفظ الميراث ويحقق العدل الأسري، مستشهدا بحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله ﷺ يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدّق بثلثي مالي؟ قال: “لا”.فقلت: فالشَّطر (أي النصف)؟ قال: “لا"، ثم قال: “الثُّلث، والثُّلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس".

أسامة قابيل: كتابة الإعلامي وائل الإبراشي ممتلكات لبنته في حياته يوافق الشرع الإسلامي

وأوضح الدكتور قابيل أن هذا الحق يشمل الحالات التي لا يوجد فيها أولاد ذكور، مؤكدًا أن ما فعله الإعلامي الراحل وائل الإبراشي مع ابنته من منح ممتلكات أو أموال لها في حياته، لا يخالف أحكام الشرع الإسلامي، ويعد مثالًا على ممارسة الوالدين لحقهما المشروع في العناية بحقوق البنات سواء في الحياة أو بعد الوفاة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة قابيل الإعلامى وائل الإبراشى الأزهر الشريف الدكتور أسامة قابيل علماء الازهر الشريف وائل الإبراشى

مواد متعلقة

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

أخبار مصر: مفاجأة قد تغير مصير قضية إبراهيم شيكا، مصرع أمين شرطة حاول إنقاذ راكب بالمترو، كارثة تدفن سكان قريتين تحت الأرض

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم أبرزها، الدروس المستفادة من الاحتفال بذكرى المولد النبوي

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads