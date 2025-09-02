حبس عاطلين سرقا محتويات سينما سفنكس بالعجوزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطلين بتهمة سرقة محتويات سينما سفنكس بالعجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهمين بالجيزة

البداية كانت بورد بلاغ لقسم شرطة العجوزة، يفيد تسلل شخصين لسينما سفنكس، وسرقة بعض المتعلقات، وبإجراء التحريات تبين أن عاطلين تم تحديد هويتهما وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطهما اعترفا بسرقة دفاية وكشاف إنارة، ومحتويات أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف علي ملابساته.

كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.