أخبار مصر

تنبيه مهم من جامعة القاهرة الأهلية للطلاب الجدد

جامعة القاهرة الأهلية
جامعة القاهرة الأهلية

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية، أن اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر هو آخر أيام رفع المستندات على الموقع الإلكتروني للتنسيق، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2025.

وأكدت الجامعة في بيان رسمي، أنه سوف يتاح على الموقع الإلكتروني تسجيل الرغبات، مع سداد مصاريف فتح مظروف التقدم خلال الفترة من الأربعاء 3 سبتمبر حتى الجمعة 5 سبتمبر.

كما أعلنت الجامعة أن يوم الخميس القادم الموافق 4 سبتمبر هو يوم عمل بمقر الجامعة، مع تواجد الموظفين بمقر الجامعة للإجابة على أي استفسارات وحل أي مشكلات تواجه الطلاب.

وأكدت جامعة القاهرة الأهلية أن التحاق الطلاب بكليات الجامعة سوف يتم بناء على مجموع درجاتهم الحاصلين عليها، وأن التنسيق يتم لكل شهادة على حدة.

كما أكدت الجامعة حرصها على تحقيق رغبات الطلاب في حدود الأماكن المتاحة بالكليات المختلفة، وسوف يتم إعلان نتيجة التنسيق لطلاب شهادة الثانوية العامة يوم الأحد 7 سبتمبر.

وأوضحت أنه سوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للشهادات المعادلة والثانوية الأزهرية وباقي الشهادات اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 8 سبتمبر، على موقعها الإلكتروني للتنسيق: 
 

