وزير الإسكان: تشغيل تجريبي لكوبري محمد نجيب ضمن أعمال توسعة كورنيش الإسكندرية

من المنتزه إلى فندق المحروسة..

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبى لكوبري (محمد نجيب ) العلوي للسيارات بطول (600م) بعرض ثلاث حارات مرورية للاتجاه القادم من المنشية في اتجاه المنتزه ضمن أعمال مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية من المنتزه حتى فندق المحروسة بطول حوالي (5) كم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة سيادته لمحافظة الإسكندرية خلال شهر يوليو الماضي لتفقد المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.

وفي الإطار نفسه قام اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، يرافقه اللواء طارق كمال موافي، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بتفقد التشغيل التجريبى لكوبري (محمد نجيب)، والذي سيسهم في القضاء على مشكلة الاختناقات المرورية بمنطقة سيدي بشر وزيادة السيولة المرورية على الكورنيش وذلك لحين الانتهاء من أعمال فواصل التمدد الإنشائية، إلى جانب استكمال أعمال نقل الحركة المرورية من إشارة سيدي بشر إلى شارع خالد بن الوليد للمرور أسفل الكوبري، تمهيدًا لإلغاء إشارة سيدي بشر والقضاء على التكدس المروري بهذه المنطقة.

وصرح اللواء محمود نصار، بأن أعمال مشروع توسعة الكورنيش من المنتزه للمحروسة قد اشتملت على تنفيذ أعمال الحماية البحرية لحماية الكورنيش، وكذا الأسوار والبوابات بإجمالي (17) بوابة للدخول والخروج على امتداد المشروع ومداخل الشواطئ، ودورات المياه وملحقاتها، وأعمال الأرصفة والإنترلوك والأسفلت لكامل مسار التوسعة، وكذا تنفيذ (3) أنفاق للمشاة على كامل مسار المشروع (1) إنشاء جديد، بالإضافة إلى عدد (2) نفق تم رفع كفاءتهما واستكمال الجهة الشمالية للأنفاق بعد التوسعة، بالإضافة إلى كوبري محمد نجيب.

وأضاف أنه من المقرر البدء في تنفيذ المرحلة الأخيرة من أعمال توسعة كورنيش الإسكندرية منتصف شهر سبتمبر القادم على أن يتم الإنتهاء من المشروع بنهاية شهر ديسمبر 2025.

كما قام اللواء أ.ح مهندس محمود نصار، بتفقد أعمال تنفيذ إنشاء كوبرى محور السادات على مستويين لربط شارع السادات (٤٥) بالطريق الساحلى الدولى عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن تنفيذ كوبري محور السادات يأتي في إطار مخطط تطوير منطقة شرق الإسكندرية، نظرًا لكون شارع السادات (45) هو أحد أهم المحاور المرورية بالإسكندرية ويربط المدينة بالطريق الدولى الساحلى والطريق الزراعى عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل ومحور المحمودية، ويعتبر المدخل الرئيسى لشرق مدينة الإسكندرية وطريق الكورنيش ويهدف المشروع إلى استيعاب أحجام المرور المضافة على الشارع فى الاتجاهين وتقليل أزمنة الرحلات بين الطريق الزراعي والطريق الدولي الساحلي جنوب مدينة الإسكندرية وشرق وغرب المدينة، ويعظم المشروع الاستفادة من نفق وكبارى السادات للسيارات والمشاة بمنطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع طريق الكورنيش الذى قام بتنفيذها الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي الأوسط وتم افتتاحها رئاسيًا.

ووجه اللواء أ.ح مهندس محمود نصار، بدفع العمل بالمشروع والانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة.

وأضاف اللواء مهندس طارق موافي، أن كوبري محور السادات على مستويين بإجمالي أطوال حوالي (2,2) كم ( 3) حارات مرورية بكل اتجاه (مستوى)، المستوى الأول يربط بين شارع السادات في اتجاه الطريق الدولي الساحلي، والمستوى العلوي يربط من الطريق الدولي الساحلي إلى شارع السادات مع الربط في اتجاه ميدان الساعة ومن المنتظر الانتهاء من التنفيذ في ديسمبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.