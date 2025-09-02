عمرو جمال: حكاية "أنت وحدك" نقلة في مشواري الفني

أعرب الفنان عمرو جمال عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها حول قصة أنت وحدك التي قدمها ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، متوقعا أن يكون هناك صدى كبير بهذا الشكل.

وقال في تصريحات لفيتو: هذه القصة ومشاركتي فيها اعتبرها نقلة في مشواري الفني، وأتمنى أن أقدم شخصيات على مستوى عالي.

وجاءت الحلقة الأخيرة محملة بالمفاجآت والصدمات الدرامية، بعدما انكشف أن سارة (تارا عماد) تعاني من الذهان، وأن كثيرًا من الأحداث التي عاشها المشاهدون لم تكن إلا انعكاسًا لهلاوسها وأوهامها وأنها في الحقيقة سيدة عجوز.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو يتصدر التريند

وحقق مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" نجاحًا كبيرا مع عرض الحلقة الأخيرة من حكاية just you، حيث تصدرت الحكاية قائمة تريند منصة X (تويتر سابقًا) في مصر بالمركز الأول، بينما حصدت المرتبة الثالثة عالميًا ضمن الأكثر تداولًا، وسط تفاعل واسع من الجمهور في مختلف الدول العربية.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء تارا عماد التي اعتبرها كثيرون "نقطة تحول" في مسيرتها الفنية، حيث قدمت شخصية مركبة بعمق نفسي لافت، إلى جانب فريق العمل الذي أبدع في رسم الحبكة حتى لحظة الختام.

تفاصيل حكاية Just You

حكاية Just You من بطولة تارا عماد، وفاء صادق، بسمة داود، عمرو جمال، جنة عبد المنعم، ونبيل علي ماهر، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

تفاصيل حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

يذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 7 حكايات منفصلة، كل واحدة من 5 حلقات، بمجموع 35 حلقة، ويعتمد في بطولته على عدد من النجوم الشباب، وهو من إنتاج كريم أبو ذكري (K Media).

