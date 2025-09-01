الإثنين 01 سبتمبر 2025
حالة الطقس غدا، تحذير من نشاط الرياح على هذه الشواطئ

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على سواحل "العلمين، الإسكندرية، بلطيم، مطروح"، حيث تصل سرعة الرياح من 30: 50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج 1.5: 2.5 متر.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقع غدا الثلاثاء وتحذر من شبورة كثيفة على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم، استمرار ارتفاع الحرارة وتحذير من هذه الظاهرة الجوية


كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 50: 60 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج 2.5:3 متر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يكون هناك ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ويسود طقس شديد الحرارة رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء ليلا مما يعمل على تلطيف الأجواء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 44
 


وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

