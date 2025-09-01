البحوث الفلكية تكشف مواعيد ومراحل خسوف القمر فى محافظات مصر 7 سبتمبر

خسوف القمر، أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن العالم يشهد خسوفا كليا للقمر مساء يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر.



ويمكن رؤيته فى مصر وتستغرق مدة مراحل الخسوف الجزئى فى أغلب محافظات مصر منذ بدايته وحتى نهايته من 29 دقيقة وحتى ثلاث ساعات، بينما يستغرق الخسوف الكلى من 22 دقيقة وحتى ساعة

وفيما يلى بيان بجدول مواعيد الخسوف فى بعض محافظات مصر:

ويتفق توقيت الخسوف مع بدر شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا، حيث يختفي كامل قرص القمر عند ذروة الخسوف الكلى للقمر فى ظل الأرض بنسبة 136.2%، أى منطقة الظل سوف تغطى مساحة أكبر من مساحة القمر.

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وسبعة وعشرون دقيقة، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئى الأول حتى نهاية الخسوف الجزئى الثانى مدة قدرها ثلاث ساعات وتسع وعشرون دقيقة ويستمر الخسوف فى صورته الكلية لمدة ساعة واحدة واثنين وعشرون دقيقة.

يبدأ القمر فى دخول منطقة شبه ظل الأرض فى تمام الساعة 6:28 مساء بتوقيت القاهرة الصيفى وفى هذه المرحلة لايمكن ملاحظتها بالعين المجردة وذلك لأن القمر لم يبدأ فى الخسوف لوصول أشعة الشمس إليه.

يعقب ذلك بداية الخسوف الجزئى بدخول الحافة الشرقية لقرص القمر منطقة ظل الأرض عند تمام الساعة 7:27 مساء، حيث يلاحظ المشاهد اختلاف إضاءة القمر ويبدأ ظهور سواد ظل الأرض على قرص القمر ويستمر الخسوف جزئيا حتى يتم إعتام قرص القمر عند تمام الساعة 8:31 مساء، حيث يبدأ الخسوف الكلى للقمر ويصل ذروته 9:12 مساء، حيث يغطى ظل الأرض كامل قرص القمر.

ويمكن رؤيته فى أوروبا، آسيا،أستراليا، افريقيا،غرب أمريكا الشمالية، شرق أمريكا الجنوبية، المحيط الباسفيكى،المحيط الاطلسى، المحيط الهندى، القطب الشمالى،القارة القطبية الجنوبية "

