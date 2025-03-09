الأحد 09 مارس 2025
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بدر أحمر نحاسي، كل ما تريد معرفته عن خسوف القمر في 14 رمضان

خسوف القمر، فيتو
خسوف القمر، فيتو

 كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أن يوم 14 مارس (14 رمضان) يكون هناك خسوف للقمر الكلي عندما يمر قرص القمر خلال ظل الأرض، حيث يصبح لون القمر نحاسي داكن ويميل لونه إلى الأحمرار، علما بأن خسوف القمر لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر بدرا.

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و سيكون الخسوف الكلي مرئيا في أمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.. كما سيظهر الخسوف شبه الظلي في أجزاء كبيرة من قارة افريقيا حيث يمر القمر خلال شبه ظل الأرض، حيث يغمق جزء منه قليلا بطريقة تكاد تكون ملحوظة دون احمرار لونه.

 

بدر شهر رمضان الكريم

وفى نفس اليوم يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100%، وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 12 إلى 16 مارس.

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء أشهرها قمر الدود حيث يكثر ظهور ديدان الأرض في هذا الوقت من العام.

ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة. 

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