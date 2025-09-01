الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البترول توقع مذكرتي تفاهم مع شركة IRH الإماراتية في التمويل والتعدين

البترول، فيتو
البترول، فيتو
ads

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسيدة مريم بنت محمد المهيري رئيس مكتب الشئون الدولية في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات ورئيس مجموعة بوينت زيرو التابعة لشركة IRH، توقيع مذكرتي تفاهم بين قطاع البترول والثروة المعدنية المصري وشركة الموارد العالمية القابضة IRH الإماراتية في مجالي التعدين والتمويل، وذلك بالعاصمة أبوظبي.

المذكرة الأولى جرى توقيعها بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية والشركة الإماراتية، وتشمل تقديم خدمات الدعم الفني لمشروع المسح الجوي للفرص التعدينية في مصر بمراحله المختلفة، مع إتاحة منصة رقمية حديثة تسهل الوصول الفعال لنتائج المسح. وقد وقعها الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والسيد علي راشد الراشدي الرئيس التنفيذي لشركة IRH.

توفير التسهيلات لعمليات بيع المنتجات الخام من البترول

أما المذكرة الثانية بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الإماراتية فتهدف إلى توفير تسهيلات للتمويل التجاري لعمليات بيع وشراء البترول الخام والغاز المسال وغيرها، إلى جانب وضع إطار عمل لتقليل تكاليف تمويل المنتجات البترولية من خلال إتاحة التمويل بأسعار تنافسية. وقد وقعها المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، مع الرئيس التنفيذي للشركة.

ويأتي توقيع المذكرتين في إطار النتائج الإيجابية للمباحثات  التي عُقدت بالقاهرة الشهر الماضي، والتي أسست لفتح آفاق التعاون بين الجانبين، في إطار تنفيذ المحور الأول لاستراتيجية الوزارة الخاص بتوفير المنتجات البترولية، والمحور الثالث الخاص  بزيادة مردود قطاع التعدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية الهيئة المصرية العامة للبترول الشركة الإماراتية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية المنتجات البترولية بدولة الإمارات هيئة الثروة المعدنية

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

أبرزها القمة أمام الزمالك، أجندة مباريات الأهلي خلال شهر سبتمبر

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

مع بدء تطبيق القانون اليوم، حالات إنهاء عقد العمل

رحيل ريبيرو يعيد نجم الأهلي للحياة مرة أخرى

ما حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد؟ الإفتاء توضح

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن قرار الحظر الأمريكي لتأشيرات الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد؟ الإفتاء توضح

الأزهر يوضح ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق سيدنا رسول الله

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads