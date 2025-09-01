البترول توقع مذكرتي تفاهم مع شركة IRH الإماراتية في التمويل والتعدين

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسيدة مريم بنت محمد المهيري رئيس مكتب الشئون الدولية في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات ورئيس مجموعة بوينت زيرو التابعة لشركة IRH، توقيع مذكرتي تفاهم بين قطاع البترول والثروة المعدنية المصري وشركة الموارد العالمية القابضة IRH الإماراتية في مجالي التعدين والتمويل، وذلك بالعاصمة أبوظبي.

المذكرة الأولى جرى توقيعها بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية والشركة الإماراتية، وتشمل تقديم خدمات الدعم الفني لمشروع المسح الجوي للفرص التعدينية في مصر بمراحله المختلفة، مع إتاحة منصة رقمية حديثة تسهل الوصول الفعال لنتائج المسح. وقد وقعها الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والسيد علي راشد الراشدي الرئيس التنفيذي لشركة IRH.

توفير التسهيلات لعمليات بيع المنتجات الخام من البترول

أما المذكرة الثانية بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الإماراتية فتهدف إلى توفير تسهيلات للتمويل التجاري لعمليات بيع وشراء البترول الخام والغاز المسال وغيرها، إلى جانب وضع إطار عمل لتقليل تكاليف تمويل المنتجات البترولية من خلال إتاحة التمويل بأسعار تنافسية. وقد وقعها المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، مع الرئيس التنفيذي للشركة.

ويأتي توقيع المذكرتين في إطار النتائج الإيجابية للمباحثات التي عُقدت بالقاهرة الشهر الماضي، والتي أسست لفتح آفاق التعاون بين الجانبين، في إطار تنفيذ المحور الأول لاستراتيجية الوزارة الخاص بتوفير المنتجات البترولية، والمحور الثالث الخاص بزيادة مردود قطاع التعدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.