العربية لحقوق الإنسان: خطة ترامب - بلير - كوشنر بشأن غزة عصف بالقانون ورداءة في الأخلاق

تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ الانزعاج ما رشح في بعض المصادر حول خطة ناقشها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مستشاريه، بحضور كل من رئيس الوزراء السابق توني بلير ومبعوث ترامب السابق للشرق الأوسط جاريد كوشنر، وما تضمنته التسريبات والوثائق المنسوبة للخطة المعروضة، والتي تشكل مناورة خداع كبيرة للهروب من الاستحقاقات التي تفرضها قرارات الشرعية الدولية.

خطة ترامب- بلير

وقالت المنظمة: "تشكل هذه المحاولة هروبًا وتقويضًا عمليًا لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وتعصف بحق الشعب الفلسطيني في تحرير أراضيه المحتلة في العام 1967 وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس العربية الفلسطينية المحتلة، وهي بالتالي تشكل تكريسًا للاحتلال الذي يشكل أصل المشكلة وجوهر الأزمة، والذي يجب أن ينتهي فورًا ودون إبطاء ودون مفاوضات عبثية".

وأضافت: "فضلًا عن عصف هذه الخطة بالقانون وبالأسس التي تقتضيها العدالة، فإنها تعد هبوطًا متدنيًا للغاية في الأخلاق بعد سقوط 62 ألف شهيد فلسطيني مؤكد بينهم 22 ألف طفل و17 ألف امرأة و13 ألفًا من الكهول في أقل تقدير مستقل".

وتابعت: "أكدت المنظمة مرارًا وتكرارًا طوال الـ23 شهرًا الماضية أن قضية فلسطين لم ولن تكون قضية إنسانية، وتؤكد أن أية أطروحات اقتصادية لا تستند وتلبي تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في تحرير كامل أراضيه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة تشكل إمعانًا في العصف بالقانون".

وحذرت المنظمة مجددًا من محاولات الالتفاف على إرادة المجتمع الدولي القاطعة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ضوء الزخم الراهن والتحولات المرتقبة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المرتقب الشهر الجاري للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه الجريمة العبثية، وتأكيد قرارها في 18 سبتمبر 2024 بشأن إنهاء الاحتلال، وإقرار التدابير العملية الكفيلة بالتنفيذ.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.