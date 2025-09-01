مصرع سيدة أجنبية سقطت من سطح عقار على كابل كهرباء بالإسكندرية

لقيت سيدة من جنسية أجنبية مصرعها بمنطقة السيوف فى الاسكندرية، بعد سقوطها من أعلى عقار على كابل كهرباء 380 فولت ما أدى لانفجاره.

بدأت الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه اول، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بسقوط شخص من أعلى عقار بمنطقة السيوف، بدائرة القسم، على الفور انتقل مأمور وضباط قسم الشرطة رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.



تبين من الفحص والمعاينة، وجود جثة سيدة فى العقد السادس من عمرها مسجاة أمام عقار بشارع محمود الخادم، متفرع من شارع السيوف، وبمناظرتها تبين إصابتها بكسور فى الساقين.



وبسؤال الشهود أكدوا أن المتوفاة من جنسية دولة أفريقية ومتزوجة من مهندس مصرى الجنسية، ومتواجد حاليا فى القاهرة، ومقيمة فى شقة بالعقار المشار إليه.

وقالت شاهدة عيان تقيم فى العمارة المقابلة، إنها رأت المتوفاة جالسة على سور سطح العقار بالطابق الـ 11، فأسرعت بالنداء عليها ونصحتها بالتراجع عن السور خشية وقوعها إلا انها سقطت في الشارع.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض علي جهات التحقيق.

