الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد 33 فلسطينيا بينهم 9 من منتظري المساعدات بغزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 33 فلسطينيا بينهم 9 من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم.

 

ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة

 أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، عن سقوط  98 شهيـــدًا و404 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أوضحت أن إجمالي الشهداء بلغ 63,557 شهيـــدًا و160,660 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

 

حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,426 شهيـــدًا و48,619  إصابة.

