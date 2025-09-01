مصرع شاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقنا

الإثنين 01 سبتمبر 2025
لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، طعنًا بآلة حادة مطواة، إثر مشاجرة بين شخصين جيران بسبب خلافات الجيرة في قرية بهجورة، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمقتل شاب بطعنات آلة حادة مطواة في الشارع بقرية بهجورة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مقتل م.س. يبلغ من العمر 23 عامًا، بطعنات آلة حادة مطواة على يد جاره إثر خلافات قديمة بسبب الجيرة وتجددت اليوم خلال لقائهما بالطريق العام وحدثت مشادات انتهت بقتل المجني عليه.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

