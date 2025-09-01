الإثنين 01 سبتمبر 2025
الأوقاف تحتفي بذكرى المولد النبوي بندوة كبرى في ولاية الأمازون بالبرازيل

نظَّم المركز الإسلامي بولاية الأمازون في البرازيل، ندوة كبرى تحت عنوان: "ميلاد الرسول محمد ﷺ رحمة للإنسانية"، وذلك ضمن فعاليات برنامج مولد الهدى الذي تطلقه وزارة الأوقاف في مختلف قارات العالم؛ احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف.

وألقى إمام المركز، الشيخ أحمد يونس أحمد، محاضرة تناول فيها مظاهر الرحمة المحمديَّة التي عمّت البشرية جمعاء، وكيف جسّد النبي الكريم ﷺ أسمى القيم الأخلاقية والإنسانية، وقد قُدِّمت المحاضرة باللغة العربية مع ترجمة فورية إلى البرتغالية، بما أتاح للحضور -من المسلمين وأبناء الشعب البرازيلي- التفاعل الكامل مع مضامينها.


وعقب الندوة، أقام المركز مأدبة عشاء عامرة بالمودة والإخاء، شارك فيها الحضور احتفاءً بالمولد النبوي الشريف. 

 نشر رسالة الإسلام السمحة وتعزيز قيم التعايش والسلام بين الشعوب

وقد عبّر المشاركون عن خالص شكرهم لوزارة الأوقاف ولإدارة المركز على جهودهم المخلصة في نشر رسالة الإسلام السمحة وتعزيز قيم التعايش والسلام بين الشعوب.


ويأتي هذا النشاط المبارك ليؤكد أن ذكرى مولد الرسول ﷺ ليست مجرد مناسبة زمنية، بل هي دعوة متجددة لإحياء معاني الرحمة والوسطية التي جاء بها النبي الكريم ﷺ، ولتجديد الصلة بسيرته العطرة بوصفها منارة للهداية، ونورًا للإنسانية كلها.

