الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وزير التعليم يفتتح مدرسة فتحي عبد الرحمن الرسمية للغات بالقليوبية (فيديو وصور)

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم يفتتح مدارس بالقليوبية، فيتو

 افتتح الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، مدرسة فتحي عبد الرحمن الرسمية للغات بقرية كوم الأطرون التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، ومدرسة كوم الأطرون للتعليم الأساسي، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، النائب أسامة فتحي عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ  الصياد الزهوي مدير ادارة طوخ المهندس وائل جمعة رئيس مدينة طوخ. 

 

وزير التربية والتعليم يفتتح مدرسة فتحي عبد الرحمن الرسمية للغات

 وأكد وزير التربية والتعليم أن افتتاح المدرسة الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس الرسمية للغات وتلبية احتياجات المواطنين التعليمية.

كما شدد الوزير على استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بالمنشآت التعليمية وتزويدها بالإمكانات الحديثة، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة تواكب تطلعات التطوير في المنظومة التعليمية.

 

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد بمحافظة القليوبية يشهد إضافة 359 فصلًا تعليميًا جديدًا بمختلف المراحل على مستوى محافظة القليوبية، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 425 مليون جنيه، وذلك بهدف تخفيف الكثافات الطلابية وتحسين جودة البيئة التعليمية.

 

وزير التربية والتعليم يفتتح 6 مدارس جديدة بالقليوبية 

 وتشمل افتتاحات وزير التربية والتعليم مدرسة مرصفا للتعليم الأساسي بقرية مرصفا ببنها، مدرسة فتحي محمد عبد الرحمن الرسمية للغات بقرية كوم الأطرون بمركز طوخ مدرسة كوم الأطرون للتعليم الأساسي بقرية كوم الأطرون بمركز طوخ مدرسة مشتهر الثانوية بقرية مشتهر بمركز طوخ مدرسة كفر الجمال للتعليم الأساسي بمركز طوخ، الإدارة التعليمية بمدينة العبور.

وزير التربية والتعليم يفتتح مدارس بالقليوبية،فيتو 
وزير التربية والتعليم يفتتح مدارس بالقليوبية،فيتو 
وزير التربية والتعليم يفتتح مدارس بالقليوبية،فيتو 
وزير التربية والتعليم يفتتح مدارس بالقليوبية، فيتو 
وزير التربية والتعليم يفتتح مدارس بالقليوبية،فيتو 
وزير التربية والتعليم يفتتح مدارس بالقليوبية، فيتو 
وزير التربية والتعليم يفتتح مدارس بالقليوبية،فيتو 
وزير التربية والتعليم يفتتح مدارس بالقليوبية، فيتو 
وزير التربية والتعليم يفتتح مدارس بالقليوبية،فيتو 
وزير التربية والتعليم يفتتح مدارس بالقليوبية،فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد عبد اللطيف المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية مصطفى عبده وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وزير التربية والتعليم

مواد متعلقة

التعليم تكشف حقيقة الكتب المتداولة للمرحلة الثانوية بالعام الدراسي الجديد

أخبار مصر اليوم: تعديلات مؤقتة على رحلات القاهرة–مطروح بعد حادث القطار.. تشكيل لجنة لمراجعة منافذ مشروع “جمعيتي”.. قرار هام من "التعليم" بشأن نظام البكالوريا.. وارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة

وزير التربية والتعليم يتفقد مدرسة تاتشيكاوا ميدوري بطوكيو

وزير التربية والتعليم يزور مدرسة "كوازاه" الفنية بالعاصمة طوكيو

الأكثر قراءة

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

معك المال والسلطة ولاتزال وغدًا، رسالة قوية من باسم يوسف لـ إيلون ماسك لكراهيته للعرب

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

مكتسبات واضحة بقانون العمل الجديد، هذه حقوقك تعرف عليها

ثاني أعلى قيمة، خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر سبتمبر

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

استجابة لـ فيتو، محافظ المنوفية يوجه ببحث حالة طفل أنكره والده وتخلت عنه أمه

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

تعرف على إجراءات محاكمة الأطفال وأماكنها والعقوبات المقررة

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

تفسير رؤية المرأة القبيحة في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads