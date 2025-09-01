وزير التعليم يفتتح مدرسة فتحي عبد الرحمن الرسمية للغات بالقليوبية (فيديو وصور)

افتتح الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، مدرسة فتحي عبد الرحمن الرسمية للغات بقرية كوم الأطرون التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، ومدرسة كوم الأطرون للتعليم الأساسي، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، النائب أسامة فتحي عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ الصياد الزهوي مدير ادارة طوخ المهندس وائل جمعة رئيس مدينة طوخ.

وزير التربية والتعليم يفتتح مدرسة فتحي عبد الرحمن الرسمية للغات

وأكد وزير التربية والتعليم أن افتتاح المدرسة الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس الرسمية للغات وتلبية احتياجات المواطنين التعليمية.

كما شدد الوزير على استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بالمنشآت التعليمية وتزويدها بالإمكانات الحديثة، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة تواكب تطلعات التطوير في المنظومة التعليمية.

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد بمحافظة القليوبية يشهد إضافة 359 فصلًا تعليميًا جديدًا بمختلف المراحل على مستوى محافظة القليوبية، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 425 مليون جنيه، وذلك بهدف تخفيف الكثافات الطلابية وتحسين جودة البيئة التعليمية.

وزير التربية والتعليم يفتتح 6 مدارس جديدة بالقليوبية

وتشمل افتتاحات وزير التربية والتعليم مدرسة مرصفا للتعليم الأساسي بقرية مرصفا ببنها، مدرسة فتحي محمد عبد الرحمن الرسمية للغات بقرية كوم الأطرون بمركز طوخ مدرسة كوم الأطرون للتعليم الأساسي بقرية كوم الأطرون بمركز طوخ مدرسة مشتهر الثانوية بقرية مشتهر بمركز طوخ مدرسة كفر الجمال للتعليم الأساسي بمركز طوخ، الإدارة التعليمية بمدينة العبور.

