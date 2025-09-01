الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة بالأزبكية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح أبيض وأسلحة نارية ومقاومة السلطات بمنطقة الأزبكية.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام تشكيل عصابي بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الازبكية، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية، وحاول المتهمين التصدي لقوات الأمن أثناء ضبطهم وعثر بحيازتهم علي الحشيش المخدر وأقراص التامول وسلاح ناري وسلاح أبيض مطواه ومبلغ مالي و٤ هواتف محمول.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة الأزبكية الاتجار في المخدرات محكمة جنايات القاهرة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة ترويج مخدر الشابو بالمرج

تجديد حبس عاطل وشقيقته بتهمة جلب 3000 قرص مخدر

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في الأهلي لاختيار خليفة ريبيرو

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

والد نزال ضحية مطاردة الواحات: أهالي المتهمين هددونا وعرضوا 100 ألف جنيه للتصالح

أخبار مصر: اليوم تطبيق قانون العمل الجديد، صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة، نص أقوال أم سجدة المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء

10 معلومات عن مستجدات توفير المياه للشرب والمشروعات الزراعية

التعليم تكشف حقيقة الكتب المتداولة للمرحلة الثانوية بالعام الدراسي الجديد

ما هي أدوات أعضاء مجلس النواب في الرقابة على الحكومة؟

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

تعرف على إجراءات محاكمة الأطفال وأماكنها والعقوبات المقررة

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة القبيحة في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads