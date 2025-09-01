المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة بالأزبكية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح أبيض وأسلحة نارية ومقاومة السلطات بمنطقة الأزبكية.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام تشكيل عصابي بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الازبكية، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية، وحاول المتهمين التصدي لقوات الأمن أثناء ضبطهم وعثر بحيازتهم علي الحشيش المخدر وأقراص التامول وسلاح ناري وسلاح أبيض مطواه ومبلغ مالي و٤ هواتف محمول.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

