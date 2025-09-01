حمزة العيلي يعلن وفاة خاله

أعلن الفنان حمزة العيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن وفاة خاله علي إبراهيم يوسف، حيث كتب: "لله البقاء والدوام.. خالي العزيز الغالي علي إبراهيم يوسف في ذمة الله، ربنا يرحمك يا حبيبي ويسكنك جنة الفردوس، دعواتكم الصادقة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتلقى حمزة العيلي على الفور العديد من رسائل المواساة والدعاء من جمهوره وأصدقائه داخل الوسط الفني وخارجه، الذين حرصوا على تقديم التعازي والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

آخر أعمال الفنان حمزة العيلي



ويُذكر أن الفنان حمزة العيلي قد عاش انتعاشة فنية في موسم رمضان الأخير لعام 2025، حيث شارك في مسلسل فهد البطل طوال موسم رمضان، بجانب مشاركته في مسلسل النص الذي شارك في النصف الأول من موسم رمضان.

مسلسل فهد البطل



وقد شارك الفنان حمزة العيلي في مسلسل فهد البطل من بطولة: الفنان أحمد العوضي، الفنان أحمد عبد العزيز، الفنانة لوسي، الفنانة ميرنا نور الدين، الفنانة يارا السكري، الفنان عصام السقا، الفنانة كارولين عزمي، الفنان حمزة العيلي، الفنان مجدي بدر، الفنان محمود البزاوي، الفنانة صفاء الطوخي، الفنان حجاج عبد العظيم، الفنان محسن منصور، الفنان محمد مهران، الفنانة صفوة، الفنان عزت زين، الفنان أحمد عبد لله محمود، الفنانة عايدة رياض، الفنان محمود فارس، الفنان عبد الرحمن القليوبي، الفنان وائل عوني، الفنانة ريم عامر، والعمل من تأليف محمود حمدان ومن إخراج محمد عبد السلام ومن إنتاج تامر مرسي.

