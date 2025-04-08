الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حمزة العيلي: نجاح شخصية درويش بمسلسل "النص" فاق توقعاتي

حمزة العيلي، فيتو
حمزة العيلي، فيتو

أعرب الفنان حمزة العيلي عن سعادته الكبيرة بسبب نجاح شخصية “درويش” التي قدمها في مسلسل “النص”، مؤكدًا أنه تلقى العديد من ردود الأفعال الإيجابية سواء من الجمهور أم النقاد، خاصة أن الشخصية التي لعبها بالمسلسل بها بعض التحولات المختلفة التي كانت تتطلب مجهودًا كبيرًا.

 

وأضاف العيلي في تصريح لفيتو، أنه يحب الشخصية المركبة والصعبة، واعتاد أن يقدمها في الأعمال الدرامية منذ سنوات طويلة، ونالت إعجاب الجمهور، ويتمنى أن كل ما يقدمه يكون على نفس المستوى من الجودة.

أبطال مسلسل النص 

يذكر أن مسلسل النص بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، حمزة العيلي، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حمز العيلي الفنان حمزة العيلي النص

مواد متعلقة

أحمد أمين يقدم الجزء الثاني من مسلسل النص في رمضان 2026

4 شخصيات تاريخية أشاد بها مسلسل النص (فيديوجراف)

الأكثر قراءة

مش هقعد معاك، تفاصيل مشادة ميدو وزيزو في مران الزمالك

بعد الفوز على الهلال، موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

أوراسكوم بيراميدز تكشف تفاصيل ما حدث في أول أيام التشغيل التجريبي لمشروع تطوير منطقة الأهرامات

إمام عاشور يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى الهلال السوداني

بيراميدز يخسر بثنائية من الجيش الملكي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

قصة حب جديدة تجمع بين النجمين أحمد عز وهنا الزاهد.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس غدا الأربعاء، أمطار خفيفة على هذه المناطق

بعد ظهور شاهد عيان جديد.. التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور بعد جولة وزير التعليم.. وهذه لحظة مقابلته بعبد اللطيف

منوعات

المزيد

مقتل أكثر من 50 فرس نهر في الكونغو بسبب الجمرة الخبيثة

علماء فلك: اكتشاف أربعة كواكب صخرية بالقرب من الأرض

هابل يحل لغزا عمره 35 عاما عن أورانوس

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة ومفرحة

خالد الجندي يكشف متى يكون البيع والشراء وكل الأعمال حراما إلا للمضطر "فيديو"

العبادلة، رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (عبد الله بن عمرو.. صائم الدهر)

المزيد
الجريدة الرسمية