حمزة العيلي: نجاح شخصية درويش بمسلسل "النص" فاق توقعاتي

أعرب الفنان حمزة العيلي عن سعادته الكبيرة بسبب نجاح شخصية “درويش” التي قدمها في مسلسل “النص”، مؤكدًا أنه تلقى العديد من ردود الأفعال الإيجابية سواء من الجمهور أم النقاد، خاصة أن الشخصية التي لعبها بالمسلسل بها بعض التحولات المختلفة التي كانت تتطلب مجهودًا كبيرًا.

وأضاف العيلي في تصريح لفيتو، أنه يحب الشخصية المركبة والصعبة، واعتاد أن يقدمها في الأعمال الدرامية منذ سنوات طويلة، ونالت إعجاب الجمهور، ويتمنى أن كل ما يقدمه يكون على نفس المستوى من الجودة.

أبطال مسلسل النص

يذكر أن مسلسل النص بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، حمزة العيلي، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

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