حمزة العيلي ناعيا زوجة نضال الشافعي: قمة الاحترام والرقي

نعى الفنان حمزة العيلي زوجة الفنان نضال الشافعي التي رحلت عن عالمنا منذ قليل، حيث كتب عبر حسابه على فيس بوك" زوجة أخي وصديقي الحبيب نضال الشافعي الأستاذة هند في ذمة الله".

وتابع: “ربنا يرحمها وينور قبرها ويسكنها الفردوس ويصبرك يا نضال ويصبر أولادك والأهل.. كانت قمة في الاحترام والرقي الله يرحمك يا هند”.

وكشف حمزة عن موعد ومكان جنازة الراحلة قائلا “صلاة الجنازة غدًا بإذن الله بعد صلاة الجمعة في مسجد بهجت بدريم لاند والدفن بمقابر الأسرة على طريق الواحات.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

أشرف زكي يؤكد خبر وفاة زوجة نضال الشافعي

وأعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن وفاة هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي.

وقال أشرف زكي لـ فيتو، إن زوجة نضال الشافعي توفيت بعد معاناة مع المرض، وتقام صلاة الجنازة عليها ظهر الغد من مسجد أحمد بهجت بمنطقة دريم بمدينة السادس من أكتوبر.

زوجة نضال الشافعي ترحل بعد أسابيع من وفاة والدتها

يذكر أن أن زوجة نضال الشافعي كانت أعلنت قبل أسابيع وفاة والدتها، من خلال منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.