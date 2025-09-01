الشباب والرياضة بالدقهلية تختتم "النسخة السادسة" من مركز تأهيل الطلاب للالتحاق بالكليات العسكرية (صور)

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات النسخة السادسة من مبادرة مراكز تأهيل الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية وكلية الشرطة وكليات علوم الرياضة.

ونُفذت من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية “الإدارة العامة للنشاط الطلابي” وبالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي “الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي”، ومديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " الإدارة العامة للرياضة" بالقرية الأولمبية بجامعة المنصورة..

استقبال لجنة من وزارة الشباب

هذا وقد استقبلت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بمكتبها بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، لجنة من وزارة الشباب والرياضة والمكونة من الدكتور مؤمن عبد الرحيم مدير إدارة الكليات المتخصصة والمعاهد بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وأحمد أبو الشيخ بالإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة لمتابعة ختام مركز تأهيل الطلاب للالتحاق بالكليات العسكرية وكلية الشرطة وكليات علوم الرياضة بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير الإدارة العامة للرياضة، والدكتورة إيمان جاد معاون وكيل الوزارة للرياضة ومنسق المشروع، ومحمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية.

فعاليات قفزة الثقة للطلاب المشاركين في مبادرة "التأهيل

وشهدت اللجنة، فعاليات قفزة الثقة للطلاب المشاركين فى مبادرة "التأهيل للكليات العسكرية"، ومن ضمن التدريبات اليوم قفزة الثقة، بحمام السباحة بالقرية الأولمبية بجامعة المنصورة.

رفع مستوى اللياقة البدنية للمتقدمين

الجدير بالذكر أن المبادرة استهدفت رفع مستوى اللياقة البدنية للمتقدمين في أقل فترة زمنية ممكنة، وإعدادهم للوصول إلى القوام المثالي المطلوب للالتحاق بهذه الكليات، عبر برامج تدريبية متخصصة ومكثفة شملت تدريبات الإعداد البدني، خفض الوزن، وتناسق الطول مع الوزن، فضلًا عن التدريب على أداء الاختبارات البدنية والنفسية واكتساب السمات الشخصية اللازمة.

أشرف على التنفيذ نخبة من الخبراء والمتخصصين مجالات الإعداد البدني والتأهيل الرياضي والنفسي، حيث اعتمدت البرامج على أساليب علمية حديثة وخطط عملية ممنهجة،تضمنت تدريجيًا اجتياز قفزة الثقة القانونية بكفاءة واقتدار.



يأتي تنفيذ مبادرة التأهيل العسكري تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية (الإدارة العامة للرياضة)، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الطلابي، والدكتور مؤمن عبد الرحيم مدير إدارة الكليات المتخصصة والمعاهد بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة.

