الرياضة تصدر اللائحة التنفيذية لأندية الشركات والمصانع

أصدرت وزارة الشباب والرياضة القرار التنفيذي رقم 1144 لسنة 2025 بشأن أندية الشركات والمصانع، والذي تم نشره بالعدد 193 تابع من الوقائع المصرية بتاريخ 31 أغسطس 2025.

ويهدف القرار إلى تنظيم إشهار واستمرار عمل أندية الشركات والمصانع وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025، بما يضمن تعظيم دور تلك الأندية في تقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية للعاملين بالشركات والمصانع وأسرهم.

وشددت وزارة الشباب والرياضة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم المنظومة الرياضية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توفير بنية تحتية وخدمات رياضية متكاملة، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتحقيق التنمية المستدامة.

أشرف صبحي يعدد مزايا قانون الرياضة الجديد

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، مؤتمرا صحفيا لمناقشة قانون الرياضة، وتعديلاته والقرارات التنفيذية المرتبطة به، وذلك في إطار العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة.

شهد المؤتمر استعراض أبرز ملامح القانون، والجهود المبذولة لتطوير المنظومة الرياضية بما يواكب طموحات الجمهورية الجديدة في تعزيز الاستثمار الرياضي ودعم الشباب.

أشرف صبحي يعدد مزايا قانون الرياضة الجديد

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على أن تطوير التشريعات الرياضية يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة للنهوض بالرياضة المصرية، مشددًا على الدور الفاعل للإعلام في نشر الوعي المجتمعي بالقوانين المنظمة للقطاع الرياضي، وإبراز ما يشهده من تطور.

أشرف صبحي يعدد مزايا قانون الرياضة الجديد

أشار وزير الرياضة إلى أن قانون الرياضة الجديد يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان، وتطوير المنظومة الرياضية بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، ويعكس رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان وصناعة أبطال قادرين على رفع اسم مصر عاليًا، ونسعى من خلال التعديلات إلى توفير بيئة تشريعية متطورة تتيح المزيد من الاستثمار الرياضي، وتعزز مكانة الرياضة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.

وثمن وزير الشباب والرياضة دور الإعلام المصري في إبراز إنجازات الرياضة المصرية، ونقل صورة حضارية عن التطوير الذي تشهده البنية التحتية والبطولات الدولية التي تستضيفها مصر، والذي يُعد شريكًا استراتيجيًا في نشر الوعي المجتمعي بمضامين القانون الجديد، وشرح انعكاساته الإيجابية على الأندية والاتحادات واللاعبين، مشيدًا بالتعاون مع نقابة الإعلاميين، والذي يعزز الدور التكاملي للإعلام في نشر الوعي والتثقيف المجتمعي بأهمية القانون وتطبيقاته العملية.

أشرف صبحي يفجر مفاجأة بشأن الرقابة المالية على الأندية والاتحادات بالفترة المقبلة

فيما فجر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مفاجأة بشأن الرقابة المالية على الأندية والاتحاد خلال الفترة المقبلة، بعد صدور قانون الرياضة الجديد.

وأوضح أشرف صبحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمركز الأولمبي، لكشف تفاصيل تعديلات قانون الرياضة، أن الوزارة ستتعاقد خلال الفترة المقبلة مع أكبر شركات الرقابة المالية في مصر، بعد موافقة مجلس الوزارة للتدخل في عملية الرقابة المالية على الهيئات الرياضية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة شهدت مؤخرا فصل الإدارة المركزية للرقابة والمعايير تحت رئاسة وكيل وزارة، وتم خضوع جميع أفرادها للتدريب في هيئة الرقابة الإدارية وحصلوا على الضبطية القضائية من وزارة العدل، بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يقوم بالتفتيش على الأندية والاتحادات طبقا لقانون الرياضة، وهو ما يضمن الحكومة والنزاهة في الهيئات الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.