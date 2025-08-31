يوفنتوس يخطف فوزا صعبا من جنوى في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة جنوى ضد يوفنتوس بنتيجة 0/1 لليوفي، في المباراة التي أقيمت على ملعب لويجي فيراريس، مساء اليوم الأحد، لحساب الأسبوع الثاني من الدوري الإيطالي.

سجل دوشان فلاهوفيتش هدف يوفنتوس في شباك جنوى بالدقيقة 73.

يوفنتوس افتتح الموسم بالفوز على بارما

البيانكونيري افتتح موسمه بفوز مهم على بارما بنتيجة 2-0، بثنائية جوناثان ديفيد وفلاهوفيتش، لكنه عانى من خسارة نجمه أندريا كامبياسو لحصوله على البطاقة الحمراء.

وغاب عن صفوف السيدة العجوز، فابيو ميريتي، خوان كابال، أركاديوز ميليك وماتيا بيرين.

تشكيل يوفنتوس أمام جنوى

وضم تشكيل يوفنتوس كالتالي:

دي جريجوريو، جاتي، بريمر، كيلي، كالولو، لوكاتيلي، تورام، جواو ماريو، كونسيساو، يلدز، جوناثان ديفيد.

تشكيل جنوى ضد يوفنتوس

فيما ضم تشكيل جنوى كالآتي:

ليالي، نورتون كافي، أوستيجارد، فاسكيز، مارتن، فريندروب، ستانسيو، ماسيني، كاربوني، إليرتسون، كولومبو.

