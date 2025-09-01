الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع البوري والجمبري في سوق العبور

سعر السمك اليوم،
سعر السمك اليوم، فيتو

سعر السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو»  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر السمك اليوم </strong>
سعر السمك اليوم 

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 75 إلى 81 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 70 إلى 74 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 300 جنيه للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 140 إلى 240 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 600 جنيه للكيلو.
<strong>سعر السمك اليوم </strong>
سعر السمك اليوم 

أسعار السمك

  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 140 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 250 إلى 350 جنيهًا.
<strong>سعر السمك اليوم </strong>
سعر السمك اليوم 

سعر الأسماك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا

  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 100 إلى 220 جنيها.
  • تراوح سعر المرجان وسط من 100 إلى 170 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 160 إلى 220 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
<strong>سعر السمك اليوم </strong>
سعر السمك اليوم 

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط  من 560 جنيهًا إلى 660 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 200 جنيه إلى 400 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر البوري حجم كبير من 170 جنيهًا إلى 230 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق
  • تراوح سعر البوري حجم وسط من 110 جنيهات إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 110 إلى 180 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار السمك أسعار الأسماك سعر الأسماك سعر السمك سعر الجمبري سعر البلطى سعر البوري سعر الماكريل سعر كيلو السمك سعر كيلو الاسماك اسعار البلطى اسعار البورى اسعار الاسماك اليوم اسعار السمك اليوم سعر السمك اليوم سوق العبور اسعار الكابوريا

الأكثر قراءة

تعرف على المخالفات التي حددها القانون لمنع توصيل الكهرباء للعقارات

هذه الالتزامات على وسائل الإعلام في التعامل مع الفتاوى

استدعاء مهاجم ليفربول لأول مرة لمنتخب فرنسا

أقوال زوجة حمادة هلال في بلاغ سرقة فيلتهم وسبب التنازل

ارتفاع الطماطم والبطاطس والبصل، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية مطاردة فتيات طريق الواحات

انفجار في البحر الأحمر قرب سفينة إسرائيلية وأنباء عن هجوم حوثي

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

هذه الالتزامات على وسائل الإعلام في التعامل مع الفتاوى

رابط تظلمات الثانوية العامة على نتائج امتحانات الدور الثاني

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

قبل تشكيل المجلس الجديد، ما هو دور عضو مجلس الشيوخ؟

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads