تفاصيل ثالث جلسات الوطنية للصحافة مع شيوخ المهنة لمناقشة خطة تطوير الخطاب الصحفي والإعلامي

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي جلسة نقاشية موسعة، ضمّت نخبة من كبار الكتّاب وشيوخ مهنة الصحافة، وذلك استكمالًا للجلسات التي تنظمها الهيئة لمناقشة تطوير الخطاب الصحفي والإعلامي، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بقيادات الهيئات الإعلامية.

وعلى مدار ثلاث ساعات، ناقش المشاركون مقترحات واقعية لترجمة رؤية الرئيس بشأن تطوير الإعلام، واستيعاب مختلف الآراء، وفتح المجال أمام الرأي والرأي الآخر، بما يعكس التنوع الذي يتميز به المجتمع المصري، ويترجم توجهات الدولة نحو ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.



شارك في الجلسة عدد من الرموز الفكرية والثقافية، من بينهم: الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، ووزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق الكاتب الصحفي كرم جبر، والكاتب الصحفي الكبير ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني، والمفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد، والكاتب الكبير سمير رجب رئيس تحرير الجمهورية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير الأسبق، والروائي الكبير يوسف القعيد، والكاتب الصحفي عبد القادر شهيب رئيس تحرير المصور ورئيس مجلس إدارة دار الهلال الأسبق، والكاتب الكبير أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام الأسبق، والكاتب عبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة السابق، والكاتب الصحفي علي هاشم رئيس مجلس إدارة دار التحرير الأسبق، والكاتب الكبير محمد بركات رئيس تحرير الأخبار الأسبق، والكاتب الصحفي خالد جبر، والكاتب الصحفي نبيل عمر.





وأكد المهندس عبد الصادق الشوربجي في كلمته أن الصحافة القومية ما زالت تحتفظ برصيد كبير من المصداقية لدى القارئ، وهو ما تؤكده أرقام التوزيع والمراجع، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تطوير المحتوى والخطاب الإعلامي بما يتماشى مع متطلبات العصر ورؤية الجمهورية الجديدة التي تقوم على أسس الديمقراطية المدنية الحديثة.





وطرح المشاركون خلال النقاش، وبصراحة وشفافية، أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير المحتوى وتحديث الخطاب الإعلامي، مع تحديد الأولويات في هذا المجال، خصوصًا في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، التي تفرض تحديات كبيرة في مقدمتها تطوير البنية التحتية للمؤسسات الصحفية، والارتقاء بقدرات ومهارات الصحفيين، إلى جانب تعزيز دور الصحافة في صناعة الوعي والتعامل مع التحديات التي تواجه الدولة.





