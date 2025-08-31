وزيرة التضامن تتفقد وحدة حلوان الاجتماعية وتتابع الخدمات المقدمة للمواطنين

تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحدة حلوان أول وثاني الاجتماعية بمدينة حلوان واستمعت إلى شرحٍ وافٍ من مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، عن سير العمل وأبرز مطالب المترددين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتذليل كافة العقبات التي تواجه المترددين، وتسريع وتيرة العمل، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

جاء ذلك في إطار جولة تفقدية لوزيرة التضامن الاجتماعي قامت بها لمتابعة خدمات الوزارة بمدينة حلوان.

رافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، والأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة، والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والأستاذ سامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

