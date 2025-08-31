الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الأعلى للإعلام يطلق حملة "خليك واعي" لمواجهة الشائعات

الأعلى لتنظيم الإعلام،
الأعلى لتنظيم الإعلام، فيتو

أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فعاليات حملة "خليك واعي" بالتنسيق بين أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بناءً على توصيات لجنة التصدي للشائعات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس.

وتتضمن الحملة، قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بنشر 19 رسالة توعوية خاصة بالأمن السيبراني، يتم إذاعتها يوميًا خلال ثلاث فترات على 9 شبكات بالإذاعة المصرية فى أوقات مختلفة، كذلك إنتاج 7 رسائل توعوية خاصة بمكافحة الشائعات، على أن يتم إذاعتها على التوالي.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعرض كل رسالة توعوية في صورة فيديو يوميًا، على مواقع التواصل الاجتماعى الخاص بالجهاز، بالتوازى مع إذاعتها فى الإذاعة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حملة خليك واعي أخبار الأعلى للإعلام الهيئة الوطنية للاعلام

الأكثر قراءة

الضابط "شهبور" ينهي أسطورة "بلطجي كعبيش" في مواجهة الأسلحة البيضاء والبدلة الميري

توقف مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع علي ماهر، تفاصيل

بعد توقف المفاوضات مع علي ماهر، من هو المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو في الأهلي؟

وفاة حفيدة محمد علي باشا، قصة رحيل جيدة هانم ابنة أسطورة القصر والصحراء في صمت

البنك الأهلي يعدل أسعار العائد على الشهادات الادخارية

صفعة القاهرة، هل تملك بريطانيا سندًا قانونيًّا لإعادة خرسانات السفارة وحواجزها الأمنية؟

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

كواليس صادمة.. التحريات تكشف مسروقات فيلا الفنان حمادة هلال بالتجمع

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سائق شاحنة يسأل: ما حكم الاستعانة بالمخدرات للتغلب على إرهاق القيادة؟ والإفتاء تجيب

ربيع الغفير: سيدنا محمد هدية من المولى للأمة الإسلامية

وُلد الهدى (الحلقة الثامنة)، كرم رسول الله "كان أجود بالخير من الريح المرسلة"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads