مصرع شخص وإصابة نجله إثر سقوط سيارة في ترعة بقرية الخادمية بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ حادثًا مأساويًا بعد سقوط سيارة ملاكي في ترعة بقرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة نجله بإصابات متفرقة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ يفيد بانقلاب سيارة خاصة بترعة القرية عقب اختلال عجلة القيادة من يد السائق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال السيارة ونقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين وفاة الأب متأثرًا بجراحه، فيما يخضع نجله للعلاج، بينما جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

