بوتين يستقبل وزير الخارجية الهندي في الكرملين

أعلن الكرملين، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار في الكرملين.

وشارك في الاجتماع أيضا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، والسفير الهندي فيناي كومار.

ووصل جايشانكار إلى موسكو الثلاثاء الماضي، حيث ترأس وزير الخارجية الهندي، بالاشتراك مع مانتوروف، الاجتماع الـ26 للجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي، وأجرى محادثات مع لافروف اليوم الخميس.

ويأتي ذلك في ظل تطور العلاقات الروسية الهندية على الرغم من التحذيرات الغربية لنيودلهي من التقارب مع موسكو، وتهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الهند.

