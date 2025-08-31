بعد رحيله، ماذا قدم طارق مصطفى مع البنك الأهلي في الدوري؟

الدوري المصري، أعلن نادي البنك الأهلي بشكل رسمي إقالة مدربه طارق مصطفى من تدريب الفريق ليكون أول ضحايا الموسم في الدوري المصري من المدربين.

وفشل طارق مصطفى في تحقيق أي فوز مع فريق نادي البنك الأهلي خلال 5 جولات في بطولة الدوري المصري.

وجاءت نتائج طارق مصطفى مع نادي البنك الأهلي كالتالي:

البنك الأهلي (0) - (0) غزل المحلة

البنك الأهلي (0) - (1) حرس الحدود

البنك الأهلي (1) - (1) كهرباء الإسماعيلية

البنك الأهلي (0) - (0) الاتحاد السكندري

البنك الأهلي (0) - (0) طلائع الجيش

اقالة طارق مصطفى

وقال البنك الأهلي في بيان رسمي: وجهت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار الشكر للكابتن طارق مصطفى المدير الفني وجهازه المعاون عقب إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي..متمنين له ولجهازه المعاون النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة.

