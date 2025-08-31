دروس النجاح والتميز (2)

ليس النجاح حكرًا على أرض ولا على طبقة اجتماعية، بل هو ثمرة إيمان عميق بالذات، ومثابرة طويلة لا تعرف الكلل، هكذا كتب السير مجدي يعقوب مسيرته في جراحات القلب، وهكذا خط محمد صلاح رحلته من قريته البسيطة في نجريج إلى قمة كرة القدم العالمية.

لم يكن في حياة أحدهما سر خفي أو معجزة خارقة، بل كان هناك عمل، وانضباط، وإخلاص، وإيمان بأن الطريق -مهما كان شاقًا- يفتح أبوابه لمن يطرقه بجد.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا نجح الاثنان في الخارج أكثر مما لو بقيا في مصر؟ هل هو غياب الإمكانات، أم قصور في النظام التعليمي والرياضي، أم أننا نفتقد آلية واضحة لاكتشاف ورعاية المواهب؟

الحقيقة أن مصر مليئة بالعقول المبدعة والطاقات الكامنة، لكنها كثيرًا ما تُترك لتصارع الإحباط أو الهجرة. نحن بحاجة إلى ما يمكن تسميته منظومة النجاح؛ منظومة متكاملة تبدأ من القرية والحي الصغير، تلتقط المواهب منذ طفولتها، وتوفر لها البيئة الحاضنة، وتمنحها التدريب والدعم والتقدير.

فما الذي يمنع أن يكون لدينا أكثر من صلاح في كرة القدم، وأكثر من يعقوب في الطب والعلوم؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح فكرة لافتة حين قال إننا نحتاج إلى كشافين في كل قرية لالتقاط الموهوبين ورعايتهم. وهي ليست مجرد عبارة عابرة، بل رؤية جوهرية لو طُبقت بصدق لغيرت وجه مصر. فالدول لا تُبنى فقط بالمشروعات العملاقة، وإنما أيضًا بتبني الموهوبين في الرياضة والفن والعلوم والابتكار، ليكونوا روافع للقوة الناعمة المصرية.

إن قصة مجدي يعقوب ومحمد صلاح تكشف لنا أن النجاح ليس قدرًا فرديًا فحسب، بل هو انعكاس لمنظومة اجتماعية تحترم الموهبة وتدعمها. وإذا أردنا أن نحول قصص النجاح الفردية إلى ظاهرة جماعية، فعلينا أن نعيد النظر في التعليم، ونبني مؤسسات للبحث العلمي، ونوفر أندية ومدارس قادرة على صقل المواهب، ونحتفي بالمبدعين لا بالمظاهر.

ويبقى السؤال الكبير: متى نمتلك الإرادة لصناعة هذه المنظومة؟ متى تتحول قصص النجاح المهاجرة إلى نمط حياة داخل مصر؟ يومها فقط لن نسأل لماذا نجح مجدي يعقوب ومحمد صلاح في الخارج، بل سنسأل: من سيكون صلاح ويعقوب القادم من بين أبناء هذا الوطن؟

