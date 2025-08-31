السبت 13 سبتمبر، الاحتفال بتكريم أبناء الصحفيين المتفوقين والحاصلين على الماجستير والدكتوراه

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي، وكيل النقابة، عن إقامة حفل تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين دراسيًا في مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وذلك يوم السبت الموافق 13 سبتمبر 2025، من الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً، على مسرح النقابة.

ونظرًا للإقبال الكبير، وحرصًا على التنظيم الجيد ومشاركة الأسر في أجواء التكريم، قررت اللجنة تقسيم الاحتفالية إلى ثلاث فقرات متتالية وفق جدول زمني، على النحو التالي:

• أولًا (من 4 إلى 6 مساءً): تكريم طلاب الصف السادس الابتدائي (عام وأزهر).

• ثانيًا (من 6 إلى 8 مساءً): تكريم طلاب الصف الثالث الإعدادي (عام وأزهر).

• ثالثًا (من 8 إلى 10 مساءً): تكريم طلاب الثانوية (العامة والأزهرية) والدبلومات الفنية وخريجي الجامعات والمعاهد العليا، وحملة الماجستير والدكتوراه.

ضرورة حضور الطلاب المكرمين قبل الموعد المحدد بساعة

وأكد محمد الجارحي، وكيل نقابة الصحفيين للرعاية الصحية والاجتماعية، ضرورة حضور الطلاب المكرمين قبل الموعد المحدد بساعة، لاستلام الوشاح والروب والكاب والجلوس في المقاعد المخصصة لهم، مشددًا على أن التأخير سيؤدي إلى عدم استلام الزي الخاص بالمشاركة في الحفل.

وأشار إلى أن اللجنة خصصت أماكن محددة للطلاب فقط وفق ترتيب الصعود إلى المسرح للتكريم، على أن يبدأ كل احتفال في موعده المحدد دون تأخير، حفاظًا على سير اليوم بشكل منظم.

ودعت النقابة الصحفيين وأسرهم إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة، حتى يخرج اليوم في أبهى صورة، تليق بالأسرة الصحفية وتقاليدها الراسخة في دعم وتشجيع أبنائها المتفوقين.

