أخبار مصر

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق اليوم

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ينتج عنها سقوط رذاذ خفيفة غير مؤثر على بعض المناطق.

سيول وأتربة واضطراب بالملاحة البحرية، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا فى القاهرة والمحافظات

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من أبو سمبل وتكون خفيفة إلى متوسطة رعدية قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب الوادي الجديد.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الأحد 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يكون هناك ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد من الرابعة فجرا وتنتهي الثامنة صباحا على مدن القناة والسواحل الشمالية ومناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى والوجه البحرى.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري حار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء ليلا مما يعمل على تلطيف الأجواء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 34

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 44
 
وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا في الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

