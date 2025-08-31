تعرف على القائمة الكاملة لأبطال "السادة الأفاضل"

يشارك في بطولة فيلم “السادة الأفاضل” عددا من النجوم حيث تدور أحداثه حول الصراع علي الميراث بين أطراف عائلة يعيش جزء منها في الأرياف، والجزء الأخر يشكن المدينة.

أبطال السادة الأفاضل

فيلم “السادة الأفاضل” بطولة محمد ممدوح، طه دسوقي، أشرف عبد الباقي، محمد شاهين، هنادي مهنى، انتصار، على صبحى مهنا، إسماعيل فرغلي، إضافة إلى عدد من الفنانين الآخرين الذين يظهرون ضمن سياق الأحداث، والفيلم من تأليف مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي.

وتشهد أحداث فيلم السادة الأفاضل خلافات تقع بين محمد ممدوح وأشرف عبد الباقي خلال الأحداث بسبب الصراع على الإرث من جدهما.

وقام الفنان محمد ممدوح بتصوير أحداث فيلم “السادة الأفاضل” بين إحدى المناطق الريفية، حيث يلعب شخصية شاب نشأ في إحدى القرى الريفية، ويبدأ في زراعة الأرض، ولكنه يتعرض لموقف يقلب حياته، ويجعله ينزل للقاهرة بحثًا عن كسب الأموال.

