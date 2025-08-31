الأحد 31 أغسطس 2025
ياسر جلال ينهي مشاهد "للعدالة وجه آخر" داخل قاعة المحكمة

أنهى الفنان ياسر جلال وأسرة مسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر” جميع مشاهد العمل داخل قاعة المحكمة، تمهيدا لعرضه في نهاية الموسم. 

وتشهد أحداث مسلسل “للعدالة وجه آخر” الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال خلافات زوجية بين المذيع الذي يلعب دوره ياسر جلال وزوجته الطبيبة النفسية التي تلعب دورها الفنانة أروى جودة، بسبب الاختلاف على تربية ابنهما.

ويستطيع الفنان ياسر جلال خلال أحداث مسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر” أن يثبت براءته من تهمة القتل التي تنسب إليه في بداية الأحداث.

وتلعب الفنانة أروى جودة خلال أحداث مسلسل “للعدالة وجه آخر” شخصية زوجة ياسر جلال الذي يقدم شخصية إعلامي ضمن أحداث العمل وتقف بجانبه في العديد من المواقف التي تساعده على الصعود في رحلته الإعلامية.

ويواصل الفنان ياسر جلال تصوير عدد من مشاهد الأكشن لمسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر” بالطريق الصحراوي.

قصة مسلسل للعدالة وجه آخر

ويلعب ياسر جلال شخصية مذيع يفتح ملف تجارة بيع الأعضاء البشرية، ويتم مطاردته من قبل بعض رجال الأعمال وتلفق له قضية قتل.

وتشهد أحداث مسلسل “للعدالة وجه آخر” جريمة قتل يتهم فيها ياسر جلال، ويبدأ في البحث عن دليل براءته بطرق كثيرة، وتنقلب أحداث العمل رأسا على عقب.

أبطال مسلسل للعدالة وجه آخر  

ويشارك في مسلسل “للعدالة وجه آخر” بجانب ياسر جلال كل من نوران ماجد، أروى جودة، ومحمد جميكا، ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.  

