ستراتوس، متحور جديد من فيروس كورونا ومخاوف عالمية من انتشاره في صيف 2025

ظهر متحور جديد من فيروس كورونا عالميًا، ويلقب بستراتوس، وتزايد انتشاره في بريطانيا.

متحور جديد من فيروس كورونا

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فقد شكل المتحور الجديد لفيروس كورونا ما يقدر بنحو 37% من الحالات في بريطانيا.

توضح الدكتورة ماجدالينا سوبيزيك، رئيسة قسم الأمراض المعدية بجامعة نيويورك-ما يميز المتحور الجديد NB.1.8.1 هو سرعة انتشاره بحسب Health Matter.

يتمتع بميزة وراثية

طفرات تسهل ارتباطه بمستقبلات على الخلايا البشرية وقد تسمح هذه الطفرات لـ NB.1.8.1 بالانتشار بشكل أسرع، وبالتالي إصابة المزيد من الأشخاص.

ويمكن من خلال الإجراءات البسيطة مثل التطعيم وغسل اليدين وارتداء الكمامة الحماية من كوفيد هذا الصيف.

تقول سوبيزيك: "من المرجح أن نشهد ارتفاعًا حادًا في حالات كوفيد هذا الصيف نظرًا لتزايد سفر الناس، لكن أي ارتفاع كبير سيعوضه انخراط الناس في أنشطة خارجية في مناطق ذات تهوية أفضل".

هل المتحور الجديد لكوفيد-19، أكثر قابلية للانتقال؟

في العديد من البلدان، أدى متحور كورونا الجديد إلى زيادة حادة في الإصابات وزيارات غرف الطوارئ وحالات الاستشفاء، فهو يحتوي على طفرات معينة قد تجعله أكثر قابلية للانتقال مقارنةً بالمتحورات الأخرى.

كورونا

ما هي أعراض متحور كورونا الجديد؟



هناك أعراضًا أكثر تشبه الحساسية، مثل العطس أو سيلان الأنف أو انسداده، ولكن بشكل عام، لا تختلف أعراض عن أعراض متحورات كوفيد الأخرى.

قد يعاني الأشخاص من التهاب الحلق أو احتقان أو سعال خفيف أو حمى أو إرهاق. حتى الآن، لم يسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا مرضًا شديدا مقارنة بالمتحورات الأخرى.

ما هي لقاحات كوفيد المتوفرة حاليًا؟

موديرنا، وفايزر-بيونتيك، ونوفافاكس هي لقاحات كوفيد المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للاستخدام.

من المتوقع أن تكون هذه اللقاحات فعالة في الحماية من الأمراض الشديدة، لأن معظم المتحورات المنتشرة حاليًا - بما في ذلك NB.1.8.1 - تنحدر من سلالة أوميكرون JN.1 من فيروس كوفيد، وتستهدف هذه اللقاحات سلالة JN.1.

قامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) مؤخرًا بتحديث إرشاداتها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و17 عامًا، موصية الآباء أو الأوصياء أو مقدمي الرعاية بمناقشة فوائد لقاح كوفيد مع مقدم الرعاية الصحية.

مع احتمال ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هذا الصيف، هل يعتبر الفيروس موسميًا أم مستمرًا طوال العام؟

إن ظهور سلالات جديدة من الفيروس في الصيف يدحض فكرة أن كوفيد مجرد فيروس يصيب الطقس البارد.

وهو مرض يستمر طوال العام، وليس نزلة برد شتوية تقليدية، كما أن بعض الأمراض المعدية الأخرى، مثل الإنفلونزا، قد تمتد أحيانًا إلى أشهر الربيع.

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