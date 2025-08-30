إنهم يقتلعون أشجار الزيتون، تفاصيل جريمة الاحتلال في بساتين قرية المغير الفلسطينية

نشر موقع أمريكي، تقريرا عن جريمة الاحتلال الإسرائيلي فى قرية المغير الفلسطينية الواقعة شمال شرق رام الله.

اقتلاع أشجار الزيتون فى قرية المغير

وحسب موقع "موندويس" الأمريكى، أن سياسة العقاب الجماعي التي اتبعتها إسرائيل هذه المرة ضد قرية المغير الفلسطينية شمال شرق رام الله، حيث اقتلع جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 10 آلاف شجرة زيتون خلال حصار استمر 3 أيام.

وأوضح الموقع، أن إسرائيل قامت بتدمير بساتين الزيتون في قرية المغيّر حيث يُعد إنتاج زيت الزيتون مصدر دخل أساسيا لمعظم العائلات.

وجاء فرض الحصار على قرية المغيّر، عقب تقارير أفادت بتعرض مستوطن إسرائيلي لهجوم قرب القرية، لتقوم بعدها جرافات جيش الاحتلال باقتلاع نحو 10 آلاف شجرة زيتون من السهل الشرقي للقرية، وفقا لجمعية المزارعين المحلية.

ويُذكر أن بعض هذه الأشجار يعود عمرها إلى أكثر من 100 عام.

فرض حظر تجول وتدمير الأراضي الزراعية في قرية المغير

وقال جيش الحرب الإسرائيلي، إن فرض حظر التجول وتدمير الأراضي الزراعية في القرية جاءا بهدف القبض على منفذ الهجوم، إلا أن صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلت عن مسؤول عسكري بارز قوله إن "اقتلاع الأشجار كان بهدف الردع الشامل، ليس فقط لهذه القرية، بل لأي قرية تحاول رفع يدها ضد المستوطنين".

واستطرد المسؤول العسكري الإسرائيلي أن "على كل قرية أن تعلم أنه إذا نفذت هجوما، فإنها ستدفع ثمنا باهظا وستُفرض عليها حالة حظر التجول وستُحاصر".

وكانت قرية المغيّر هدفا متكررا لهجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على مدار العامين الماضيين، حيث أقدم مستوطنون على تخريب منشآت زراعية ومنازل، وقتلوا أحد السكان أثناء دفاعه عن منزله.

