جهود مكثفة لضبط طالب اعتدى على زميله وأصابه بـ 160 غرزة بباب الشعرية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط طالب بالشروع فى قتل زميله مما أسفر عن إصابته بـ160 غرزة في مناطق متفرقة من جسده، بسبب لعب الكورة فى منطقة باب الشعرية.

إصابة طالب بـ160 غرزة في باب الشعرية

كان قسم شرطة باب الشعرية تلقى بلاغا من أسرة الطالب محمد الباشا (19 عامًا)، تفيد قيام زميله بالتعدى على نجلهم مستخدمًا أداة حادة "كتر"، مما أسفر عن إصابته بـ160 غرزة في مناطق متفرقة من جسده.

واضافت أسرة الطالب في البلاغ، إنه أثناء تواجد نجلهم داخل أحد الملاعب الرياضية بدائرة القسم، نشب مشادة كلامية مع زميله أثناء مباراة لكرة القدم، سبب قيام نجلهم بعمل مهاري شهير يعرف بـ"لبسه كوبري"، وهو ما أثار حفيظة المتهم، الذي انتظره خارج الملعب، ثم باغته بطعنات متتالية باستخدام "كتر"، أصابته في الكتف والصدر والظهر.

وتم تشكيل فريق بحث وتحري للوقوف على ملابسات البلاغ، كما استمع رجال المباحث لأقول شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث.



ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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