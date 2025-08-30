الأحد 31 أغسطس 2025
اقتصاد

خبير اقتصادي: خفض الفائدة 1% يوفر 80 مليار جنيه للموازنة العامة

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن كل خفض لمعدل الفائدة بنسبة 1% يوفر نحو 80 مليار جنيه على الموازنة العامة، ما يفتح المجال أمام الحكومة لزيادة الإنفاق العام وتحفيز النشاط الاقتصادي.

تكلفة الاقتراض ومعدلات التضخم

وأوضح "فؤاد" خلال حديثه ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية TeN، أن سعر الفائدة هو الأداة الأساسية للتحكم في تكلفة الاقتراض ومعدلات التضخم، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يرفع الفائدة في أوقات التضخم المرتفع لامتصاص السيولة.

وأشار محمد فؤاد، إلى أن التضخم في مصر تراجع من 40% إلى 11.6% مؤخرًا بفضل سياسات نقدية متوازنة.

نقل الدين العام للموازنة

ولفت إلى أن نقل الدين العام إلى الموازنة يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس جدية الدولة في الإصلاحات الهيكلية والضريبية.

