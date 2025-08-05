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رياضة

منتخب مصر مواليد 2007 يواصل تدريباته استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا

منتحب مصر مواليد
منتحب مصر مواليد 2007 يواصل تدريباته

يواصل المنتخب الوطني مواليد 2007 تدريباته لليوم الثالث على التوالي خلال معسكره في مركز المنتخبات الوطنية استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا.

مران منتخب مصر 2007

وائل رياض المدير الفني طالب اللاعبين بالحفاظ على مستواهم والوصول لأقصى درجات التركيز خلال هذا المعسكر الذي يحمل أهمية كبيرة كونه الأول للمنتخب.

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تقسيمة في ختام المعسكر المفتوح لمنتخب 2007

ومن المقرر أن تخوض المجموعة الأولى تقسيمة فيما بينها يوم الخميس المقبل في ختام المعسكر المفتوح وفقا لخطة الجهاز الفني، حيث تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين، حيث تتواجد في المعسكر الحالي المجموعة الأولى، بينما يقام معسكر المجموعة الثانية خلال الفترة 9 حتى 13 أغسطس.

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