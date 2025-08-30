مجلة أخبار السياحة تقيم احتفالية ضخمة لتكريم رواد القطاع السياحي

بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية ووسائل الإعلام، تقيم مجلة "أخبار السياحة" احتفالية ضخمة لتكريم عدد من رواد قطاع السياحة، وذلك بإحدى القاعات علي نيل الجيزة.



ويقول السيد الدمرداش رئيس تحرير مجلة أخبار السياحة: إن الهدف من هذه الاحتفالية هو تكريم عدد من الشخصيات المصرية، الذين ساهموا في تنمية قطاع السياحة خلال الأربعين عاما الماضية، من رجال الأعمال ووسائل الإعلام السياحي والصحف المصرية.

وأضاف إن قطاع السياحة المصري شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، وأصبح أحد مصادر الدخل القومي، مشيرا الي اهتمام القيادة السياسية بصناعة السياحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.