بمشاركة 44 دولة، بدء فعاليات التدريب المصري الأمريكي "النجم الساطع 2025"

بدأت فعاليات التدريب المصري الأمريكى المشترك " النجم الساطع 2025 " والذى تستمر فعالياته حتى 10 سبتمبر بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 مقاتل من 14 دولة، فضلًا عن مشاركة 30 دولة أخرى بصفة مراقب، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحلف الناتو.

وخلال مراسم الافتتاح ألقى اللواء شريف العرايشى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، مشيرًا إلى أهمية التدريب المصرى الأمريكى المشترك" النجم الساطع " كونه من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة التى تشهدها المنطقة بما يعكس حجم الإستفادة وتعزيز روابط العلاقات العسكرية بين كافة الدول المشاركة بالتدريب.

القوات المسلحة المصرية

كما ألقى العميد باتريك كلير مدير التدريب من الجانب الأمريكى كلمة أعرب خلالها عن تقديره لكافة الجهود التى قامت بها القوات المسلحة المصرية لاستضافة هذا التدريب الضخم مما يعكس حجم المجهودات المبذولة والإعداد والتخطيط الراقى الذى يجعل من التدريب فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والإطلاع على مختلف الثقافات العسكرية بين المشاركين فى التدريب.

تلى ذلك تفقد قادة الدول المشاركة معرضًا للأسلحة والمعدات، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض تزامنًا مع بدء فعاليات التدريب.

فيما أعرب عدد من العناصر المشاركة بالتدريب عن التقدير للدولة المصرية لما لمسوه من الحفاوة الترحيبية وحسن الاستقبال، مؤكدين أهمية التدريب الذي يتيح الفرصة لتبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون العسكرى.

وحضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة المصرية، وقادة القوات المشاركة بالتدريب، وعدد من الإعلاميين.

وعلى هامش فعاليات التدريب نفذت عناصر من قوات المظلات المصرية والأمريكية نشاطًا إستعراضيًا تضمن الإسقاط المظلى بمنطقة الأهرامات الأثرية، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بجمهورية مصر العربية.

