موعد مباراة إنتر ميامي وسياتل ساوندرز في نهائي كأس الدوريات 2025

موعد مباراة إنتر ميامي وسياتل ساوندرز في نهائي كأس الدوريات

 يستعد فريق إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة ليونيل ميسي، لمواجهة سياتل ساوندرز على ملعب لومن فيلد في نهائي كأس الدوريات 2025.

 

موعد نهائي كأس الدوريات 2025

وتنطلق مباراة إنتر ميامي وسياتل ساوندرز في نهائي كأس الدوريات 2025، عند تمام الساعة الثالثة صباح يوم الاثنين المقبل، بتوقيت القاهرة.

وكان فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، حجز بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس الدوريات 2025، بفوزه على أورلاندو سيتي، بنتيجة 3-1 بنصف نهائي المسابقة.


بينما أطاح فريق سياتل ساوندرز بنظيره لوس أنجلوس جالاكسي، بنتيجة 2-0 بنصف نهائي بطولة كأس الدوريات 2025.

 

ويملك سياتل ساوندرز في سجله كأسين للدوري، درع المشجعين في الدوري، 4 ألقاب في كأس الولايات المتحدة المفتوحة ودوري أبطال الكونكاكاف.

