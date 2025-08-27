الخميس 28 أغسطس 2025
رياضة

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب برازيلي قبل غلق القيد

برشلونة
برشلونة

كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، بأن الساعات المقبلة قد تشهد إبرام برشلونة صفقة جديدة، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري.  

وتعاقد برشلونة مع 3 لاعبين فقط هذا الصيف، هم الحارس خوان جارسيا وماركوس راشفورد وروني باردجي.

ووفقا لشبكة "ESPN" العالمية، فإن نادي برشلونة يدرس إمكانية التعاقد مع فاندرسون، ظهير أيمن موناكو ومنتخب البرازيل، قبل غلق باب القيد في أوروبا مطلع شهر سبتمبر المقبل.

ويحظى فاندرسون (24 عامًا) باهتمام برشلونة منذ فترة طويلة، لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

واجتمع المدير الرياضي لبرشلونة ديكو، في وقت سابق من هذا الشهر مع وكيل أعمال فاندرسون، لبحث إمكانية ضم اللاعب.

ويمثل التعاقد مع فاندرسون خيارًا جيدًا أمام برشلونة لإضافة المزيد من العمق والتنوع في مركز الظهير الأيمن.

ولكن قدوم اللاعب يعتمد بشكل كبير على رحيل أحد اللاعبين لتوفير المال اللازم لعقد صفقة جديدة.

وارتبط اسم الدولي الإسباني، فيرمين لوبيز، لاعب وسط برشلونة، بالرحيل هذا الصيف، في ظل اهتمام تشيلسي بضمه مقابل 50 مليون يورو.

نادي برشلونة فاندرسون موناكو منتخب البرازيل

