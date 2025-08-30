إطلاق اسم فاروق عبد الخالق على قاعة المركز الصحفي بمهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن إطلاق اسم السيناريست والمنتج الراحل فاروق عبد الخالق على قاعة المركز الصحفي، وذلك في إطار فعاليات الدورة الـ41 من المهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا القرار تقديرًا لمسيرة فاروق عبد الخالق المليئة بالعطاء والإبداع، والذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، بعد أن ترك بصمة واضحة في مجال السينما من خلال أعماله التي جمعت بين الكتابة والإنتاج والنقد السينمائي.

وجمع الراحل بين الكتابة والإنتاج والنقد، وأسهم في تقديم عدد من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة، من بينها أفلام «كارت أحمر» (1994)، «فتاة من إسرائيل» (1999)، «القبطان» (1997)، و«موعد مع الرئيس»(1990).

كما ظل اسمه حاضرًا في المشهد الفني من خلال أعمال حديثة مثل فيلم «بضع ساعات في يوم ما» (2024)، ومسلسلي «بريستيج» و«مملكة الحرير» المقرر عرضهما في 2025.

وأكدت إدارة مهرجان الإسكندرية أن هذه المبادرة تأتي في إطار الوفاء لرموز وصناع السينما الذين ساهموا في إثراء الفن السابع، وتخليدًا لذكراهم بما يليق بقيمتهم وإسهاماتهم.

