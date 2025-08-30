شروط الالتحاق بلجان الفتوى في الأزهر والإفتاء والأوقاف

حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذى وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مايو الماضي، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصدر بالقانون رقم 86 لسنة 2025، شروط من يلتحقون باللجان المختصة بإصدار الفتوى.

شروط من يتصدرون لإصدار الفتوى الشرعية

وتنص المادة 4 من قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية: تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان الشروط والضوابط:

1- ألا تقل السن عن 30 سنة

2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية

4- أن يكون معروفًا بحسن السمعة معروفًا بالتقوى في ماضيه وحاضره

5- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية

6- اجتياز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء ويتم التصديق على اجتياز البرامج من هيئة كبار العلماء، وتضع شروط وحالات الترخيص ونوعه ومدته، ولا يعد الترخيص بالفتوى عبر الوسائل الصحفية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحًة، وفي حالة المخالفة يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة لوقف الترخيص

7- يتم تحديد أماكن عمل ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والأوقاف.

موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم إصدار الفتوى

يشار إلى أنه وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة في مايو الماضي نهائيا “بالوقوف” على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

الاستجابة لمقترحات الأزهر في تعديل قانون الفتوى الشرعية

واستجاب مجلس النواب، خلال المناقشات لجميع مطالب الأزهر الشريف، في مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في ضوء المقترحات المقدمة من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

ويتألف قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية من 13 مادة بعد إضافة 3 مواد مستحدثة والمقدمة من الأزهر الشريف، حيث كان مشروع القانون عبارة عن 10 مواد فقط.

تضمن مشروع القانون، تحديد الجهات التي يحق لها إصدار الفتوى الشرعية العامة أو الخاصة، وكذلك الجهات التي لا ينطبق عليها، فضلا عن تحديد عقوبات صارمة للمخالفين لضبط إصدار الفتوى.

