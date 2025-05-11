الأحد 11 مايو 2025
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سياسة

النواب يستجيب للأزهر بشأن إصدار لائحة قانون تنظيم إصدار الفتوى

الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

مناقشة مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، حيث تمت الاستجابة لمقترح الأزهر الشريف بالتعديل، بأن تصدر اللائحة التنفيذية بناء على عرض الأزهر الشريف.

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الفتوى بناء على عرض شيخ الأزهر 

واقترح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن يكون نص المادة (9) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية على النحو التالي: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الأزهر وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وتعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتضم في عضويتها كلا من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الجمهورية.

ضوابط إصدار لائحة قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

جدير بالذكر أن المادة (9) كانت تنص على: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك بين شيخ الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

من جانبه أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الموافقة على مقترح الأزهر الشريف في هذا الشأن.

استجابة الأوقاف لمقترحات الأزهر الشريف في تعديل قانون تنظيم الفتوى الشرعية 

وقال الوزير: في برلمان مصر العظيم، وتحت قبته يشرفني أن أبدي القبول لكل ما أدلى به ممثل  الأزهر الشريف من تعديلات، احتراما وإجلالا لأزهرنا الشريف.

وتابع الدكتور أسامة الأزهري: وزارة الأوقاف كانت وستظل الأبنة البارة بالأزهر الشريف الذي سيظل القبلة التي نهتدي بها جميعا.

وهو ما أيده أيضا الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.

كما وافق مجلس النواب على المادة (10) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والتي تنص على: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

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