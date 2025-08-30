السبت 30 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

علي الألفي يحيي الليلة الثانية لـ صيف قطاع المسرح بالهناجر (صور)

علي الألفي، فيتو

انطلقت فعاليات الليلة الثانية لبرنامج "صيف قطاع المسرح" الذى ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، يوميا فى التاسعة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك بعد أن وافق الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، على تقديم البرنامج هذا العام مجانا للجمهور.

حفل علي الألفي بالهناجر

وتألق الفنان علي الألفي فى الليلة الثانية لبرنامج "صيف قطاع المسرح"، مساء أمس الجمعة، بمجموعة من الأغاني الشهيرة لنجوم الطرب فى مصر والوطن العربي، ومنها "الحب كله، طاير يا هوى، على رمش عيونها، وكوكتيل من أشهر أغانى الفنانة وردة"، بجانب عدد من أغانيه منهم: "ما تتعودش على حاجة، إحساس بالونس". 

 

برنامج حفلات صيف قطاع المسرح 

ومن المقرر أن تحيي الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفلي ثالث ورابع أيام البرنامج يومى السبت والأحد ٣٠ و٣١ أغسطس، وتقدم مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية، تحت إشراف الفنان محمد الفرماوي مدير الفرقة.

صيف قطاع المسرح قطاع المسرح مركز الهناجر للفنون حفل علي الألفي بالهناجر وزير الثقافة

